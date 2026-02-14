Энберт о выступлении Гуменника: «Баллы должны быть выше. Петр заслуживает быть на пьедестале с такой программой»

«Петр прекрасно выполнил свою программу. Он сделал все возможное, вышел на пик формы к Олимпийским играм. Поздравляю его и всю команду с таким мощным выступлением. Браво! Считаю, что Петру очень сдержано ставили надбавки. Но надо понимать, что это первый за долгое время международный турнир. Мы на протяжении всего сезона говорили, что не будет высоких баллов. Это специфика фигурного катания, важен рейтинг. Поэтому за прекрасно выполненные четверные прыжки ему ставили небольшие надбавки. Конечно, баллы должны быть выше… Но здесь важно, что Петр выдал очень сложный контент и справился со всем. Гуменник заслуживает быть на пьедестале с такой программой. Но ему нужно время, чтобы поднять в рейтинге», — сказал Энберт «СЭ».