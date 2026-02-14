Русского фигуриста засудили по понятиям: кто не пустил Гуменника к медали

Уже в короткой программе на Олимпиаде Петр вернулся из космоса на бренную землю. За компоненты, то есть то, что раньше называли артистизмом, наш фигурист получил от иностранных арбитров столько, сколько на чемпионате России наши судьи дали Артему Ковалеву и Григорию Федорову — если, конечно, читатель, включающий телевизор на фигурном катании раз в четыре года, знает, кто это такие. 12-е промежуточное место не лишало Гуменника теоретических шансов на награды — конечно, при чистом исполнении его «пятиквадки», в произвольной которую он накатывал весь сезон. Но надежды на то, что арбитры оценят российского фигуриста по достоинству, было мало.