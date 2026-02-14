Малинин — о своих падениях: «Это не самое приятное чувство, и я до сих пор пытаюсь понять, что именно произошло»

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свои падения в произвольной программе на Олимпиаде-2026. 21-летний американец дважды упал и получил 156,33 балла за произвольную программу. В сумме он набрал 264,49 балла и занял итоговое 8-е место.
"Это не самое приятное чувство, и, честно говоря, я до сих пор пытаюсь понять, что именно произошло. Но все уже сделано, и я не могу изменить результат. Знаете, в моей жизни было много взлетов и падений, и, честно говоря, я просто почувствовал, как все эти пережитые воспоминания, мысли действительно нахлынули на меня, и это было просто ошеломляюще.
Я понимал, что не смогу выполнить программу идеально, но все равно смогу хорошо кататься. Думаю, что просто что-то не сработало, но я не знаю, что именно. Я до сих пор пытаюсь понять, что это было. Так что у меня нет конкретного ответа. Честно говоря, я думаю, что это просто то, что нужно, принять, то, что произошло, или то, чему я научился", — сказал Малинин.
