Малинин — о своих падениях: «Это не самое приятное чувство, и я до сих пор пытаюсь понять, что именно произошло»

Я понимал, что не смогу выполнить программу идеально, но все равно смогу хорошо кататься. Думаю, что просто что-то не сработало, но я не знаю, что именно. Я до сих пор пытаюсь понять, что это было. Так что у меня нет конкретного ответа. Честно говоря, я думаю, что это просто то, что нужно, принять, то, что произошло, или то, чему я научился", — сказал Малинин.