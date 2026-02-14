Жулин о выступлении Гуменника: «Судьи недодали ему баллов! Для меня он второй сегодня»

«Для меня Гуменник — просто красавец! Если добавить немножко скорости скольжения и вращения, то он самый элегантный фигурист на этой Олимпиаде. Судьи недодали ему баллов! Все поставили на пересмотр, хотя все прыжки были докручены. Ему первую оценку чуть снизили, а вторая — слишком низкая при такой программе… Если бы мы не пропускали эти четыре года, то Петр однозначно был бы вторым. Шайдоров — просто уникум, потрясающе выступил, абсолютное первое место! Также несмотря на то, что Гоголев был сегодня тоже хорош, Петра я бы все равно поставил выше — для меня он второй. Сегодня два проката была выдающихся — Шайдоров и Гуменник. И Гоголев был хорош. А остальных просто вытащили за уши. У Кагияма и Сато программы были просто никакими!» — сказал Жулин «СЭ».