Жулин о выступлении Гуменника: «Судьи недодали ему баллов! Для меня он второй сегодня»

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
Российский фигурист набрал 184,49 балла за произвольную программу и 86,72 балла — за короткую. С результатом 271,21 балла он занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании.
«Для меня Гуменник — просто красавец! Если добавить немножко скорости скольжения и вращения, то он самый элегантный фигурист на этой Олимпиаде. Судьи недодали ему баллов! Все поставили на пересмотр, хотя все прыжки были докручены. Ему первую оценку чуть снизили, а вторая — слишком низкая при такой программе… Если бы мы не пропускали эти четыре года, то Петр однозначно был бы вторым. Шайдоров — просто уникум, потрясающе выступил, абсолютное первое место! Также несмотря на то, что Гоголев был сегодня тоже хорош, Петра я бы все равно поставил выше — для меня он второй. Сегодня два проката была выдающихся — Шайдоров и Гуменник. И Гоголев был хорош. А остальных просто вытащили за уши. У Кагияма и Сато программы были просто никакими!» — сказал Жулин «СЭ».
Олимпийским чемпионом стал выступающий за Казахстан Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9 балла).
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина в трех баллах от медали! Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026.