Малинин: «Я знал, что мог выиграть и без идеального проката»

Американский фигурист Илья Малинин после своего выступления на Олимпиаде-2026.

Источник: AFP 2023

21-летний американец дважды упал и получил 156,33 балла за произвольную программу. В сумме он набрал 264,49 балла и занял только итоговое 8-е место.

«Тяжело было находиться под этим огромным давлением медиа. Я знал, что мог выиграть и без идеального проката… Но что-то выбило меня из колеи.

Подошел к Шайдорову и поздравил его. Смотрел его прокат. Очень горд им. У него был не лучший сезон… Мы должны всегда поддерживать друг друга! Мы все большая семья фигурного катания. Люди это забывают, когда видят, что мы соперничаем друг против друга, думают, что мы не очень хорошо общаемся. Но на самом деле все наоборот. Всегда есть радость, мотивация, воодушевление, много эмоций. За это я люблю фигурное катание и люблю им заниматься», — сказал Малинин.