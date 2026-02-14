Ричмонд
Гуменник о судействе на Олимпиаде: «Баллы меня не расстроили, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что доволен своим выступлением на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Гуменник занял итоговое 6-е место, получив за две программы 271,21 балла, за произвольную с пятью четверными прыжками — 184,49.

— Я доволен, сделал все, что мог. Очень долго готовился к этому выступлению, был хорошо готов. Способен на все, что я заявил, сделал именно то, что я заявил. Так что эмоции исключительно положительные.

— Психологически как-то особо настраивался? Показалось, что сегодня был гораздо спокойнее, чем в короткой.

— Да, я уже на опыте был. Второе выступление на Олимпийских играх, знал, что к чему. Действительно был гораздо спокойнее. Уже с первого прыжка был уверен, знал, что делаю.

— То, что судьи на пересмотре так уменьшили оценку за технику — ожидаемо было? Понимаешь, почему?

— Я знаю, что там уменьшили. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы.

— Ты в топ-8, получишь олимпийский диплом. Знаешь про это вообще?

— Нет, не знал. Что это?

— За топ-8 дают олимпийский диплом — как расширенный подиум.

— Ну, здорово. Отлично, — сказал Гуменник с улыбкой.

