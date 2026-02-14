Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шайдоров о золоте Олимпиады: «Невероятные ощущения, я шел к этому с детства. Сделал все, и, видимо, судьба меня отблагодарила»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Милане.

Источник: Спортс"

Шайдоров — первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана.

"Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Я сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила.

Я искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Невероятную поддержку чувствовал. Это было незабываемо. Планировал пять четверных, чтобы показать все, что я сделал за все эти годы. Огромный рахмет всем.

После проката я не думал, что у меня будет медаль. Но для меня важнее всего было показать, насколько выросло фигурное катание в Казахстане и вырос я сам", — сказал Шайдоров.

Фото дня: Михаил Шайдоров из Казахстана — олимпийский чемпион!

Крах Малинина.