Шайдоров о золоте Олимпиады: «Невероятные ощущения, я шел к этому с детства. Сделал все, и, видимо, судьба меня отблагодарила»

Шайдоров — первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана.
"Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Я сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила.
Я искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Невероятную поддержку чувствовал. Это было незабываемо. Планировал пять четверных, чтобы показать все, что я сделал за все эти годы. Огромный рахмет всем.
После проката я не думал, что у меня будет медаль. Но для меня важнее всего было показать, насколько выросло фигурное катание в Казахстане и вырос я сам", — сказал Шайдоров.
Фото дня: Михаил Шайдоров из Казахстана — олимпийский чемпион!
Крах Малинина.