Кадр дня на Олимпиаде в фигурном катании: Малинин поздравил Шайдорова с золотом

Американский фигурист Илья Малинин поздравил Михаила Шайдорова из Казахстана с золотой медалью на Олимпиаде-2026. 21-летний американец подошел к победителю, пожал руку и обнял его.
«Подошел к Шайдорову и поздравил его. Смотрел его прокат. Очень горд им. У него был не лучший сезон… Мы должны всегда поддерживать друг друга! Мы все большая семья фигурного катания», — сказал Малинин.
Малинин после короткой программы лидировал с 108,16 балла, но в произвольной программе дважды упал и набрал только 156,33 балла, финишировав на 8-й строчке в итоговом протоколе.
