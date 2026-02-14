Шайдоров: «Для меня невероятно кататься с Малининым на одном льду»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров после победы на Олимпиаде-2026 рассказал, что болел за американца Илью Малинина.
"Могу сказать, что я очень сильно болел за Илью. Это очень важный спортсмен для мира фигурного катания и истории этого спорта… Лед скользкий. Выступление Петра Гуменника не видел, потому что в этот момент я разминался.
Я сказал Илье, что для меня невероятно кататься с ним на одном льду. Был очень удивлен, потому что обычно Илья катается превосходно, весь сезон. Не знаю, что у него произошло. Он сказал мне, что я это заслужил", — сказал Шайдоров.
Малинин после короткой программы лидировал с 108,16 балла, но в произвольной программе дважды упал и набрал только 156,33 балла, финишировав на 8-й строчке в итоговом протоколе.
