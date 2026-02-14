Ричмонд
Шайдоров: «После проката не думал, что у меня будет медаль»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2026.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2026. 21-летний спортсмен набрал 291,58 балла и выиграл золотую медаль.

«Невероятные ощущения. Я шел к этому с детства. Сделал просто все. Видимо, судьба меня отблагодарила. Искренне болел за всех спортсменов, своих соперников. Желаю им всем быть лучшей версией себя. Чувствовал невероятную поддержку. Это было незабываемо. Планировал пять четверных, чтобы показать все, что сделал за все эти годы. Огромный рахмет всем. После проката не думал, что у меня будет медаль, хотя для меня важнее всего было показать, насколько выросло фигурное катание в Казахстане и как вырос я сам», — сказал.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

