Украинский фигурист объяснил свой провал в произвольной программе тем, что выступал после Гуменника

Украинский фигурист Кирилл Марсак прокомментировал свой неудачный прокат в произвольной программе на Олимпийских играх.
«Это был худший прокат в сезоне. Очень грустно. На самом деле не удалось собраться ментально, на этой неделе было очень много плохих новостей: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, его дисквалифицировали с соревнований, с его отстранением и лишением аккредитации. На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим “нейтральным” спортсменом. Это было тяжело», — приводит RT слова Марсака.
Марсак набрал 224,17 балла и финишировал в итоговом протоколе на 19-й строчке. Россиянин Гуменник стал шестым — 271,21 балла.
