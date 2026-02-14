Украинский фигурист объяснил свой провал в произвольной программе тем, что выступал после Гуменника

«Это был худший прокат в сезоне. Очень грустно. На самом деле не удалось собраться ментально, на этой неделе было очень много плохих новостей: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, его дисквалифицировали с соревнований, с его отстранением и лишением аккредитации. На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим “нейтральным” спортсменом. Это было тяжело», — приводит RT слова Марсака.