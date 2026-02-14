Урманов — о победе Шайдорова: «Очень горжусь этим мужчиной, которому могу доверять»

Российский специалист Алексей Урманов, тренер олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, в интервью «СЭ» признался, что эмоции от успеха его подопечного на Олимпиаде отличаются от тех, что он испытал, когда сам выиграл золото в 1994 году.
«Сейчас у меня очень серьезная гордость за мальчишку. Ну, не за мальчишку, а за этого мужчину, за Михаила Шайдорова. Очень горжусь, что у меня появился такой спортсмен, которому я могу доверять. Могу доверять риски. Сегодняшний четверной флип в произвольной программе был очень сырой, мы его мало потренировали. Я очень сильно за это переживал. Будь на его месте другой спортсмен, ни в коем случае не отправил бы его на исполнение. А этому спортсмену доверяю», — отметил Урманов.
Урманов работает с Шайдоровым с 2018 года. Спортсмен родился в Алматы, но тренируется в Сочи под руководством знаменитого российского одиночника. Победа казахстанского фигуриста стала одной из главных сенсаций олимпийского турнира в мужском одиночном катании.
