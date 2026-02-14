Урманов — о провале Малинина: «Это был шок. Возможно, повлиял командный турнир»

Тренер олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова Алексей Урманов в интервью «СЭ» прокомментировал неудачное выступление американца Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
«Видел по монитору, конечно. Я не могу прокомментировать, честно. Но… Это был шок. Для тех людей, которые сидели в зале на трибуне, да и для судей, для… всех. Любой будет шокирован», — сказал Урманов.
Тренер предположил, что на состоянии Малинина мог сказаться командный турнир, а также тот факт, что американец пропустил официальные тренировки перед короткой и произвольной программами.
21-летний Малинин считался главным претендентом на золото Игр-2026. После короткой программы он лидировал с 108,16 балла, но в произвольной программе дважды упал и набрал только 156,33 балла, финишировав на 8-й строчке в итоговом протоколе. Ранее в этом сезоне он выиграл финал «Гран-при» и чемпионат США.
