Урманов о прокате Гуменника: «Мне показалось, что все было выполнено очень достойно. Насколько там отобрали или не отобрали медаль — судить не мне»

— Вряд ли вам было до Петра Гуменника, но в России просто шквал. Считают, что отобрали медаль, по недокрутам много вопросов. Удалось прокат посмотреть?
— Краем глаза видел, потому что мы были в разминочной зоне в этот момент, и монитор был достаточно далеко. Знаю, что Гуменник откатал практически безупречно, чистенько свою программу. Я издалека наблюдал. Про докруты и недокруты говорить всегда очень сложно и больно. Особенно когда это касается твоих спортсменов или российских спортсменов. Я не знаю распечатки, еще не видел.
Мне показалось, что в общем и целом было все выполнено очень достойно и хорошо. Насколько там, извините, отобрали или не отобрали медаль — наверное, судить не мне, — сказал Урманов.