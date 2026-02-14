Ричмонд
Урманов о прокате Гуменника: «Мне показалось, что все было выполнено очень достойно. Насколько там отобрали или не отобрали медаль — судить не мне»

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Играх в Милане (6-е место).

— Вряд ли вам было до Петра Гуменника, но в России просто шквал. Считают, что отобрали медаль, по недокрутам много вопросов. Удалось прокат посмотреть?

— Краем глаза видел, потому что мы были в разминочной зоне в этот момент, и монитор был достаточно далеко. Знаю, что Гуменник откатал практически безупречно, чистенько свою программу. Я издалека наблюдал. Про докруты и недокруты говорить всегда очень сложно и больно. Особенно когда это касается твоих спортсменов или российских спортсменов. Я не знаю распечатки, еще не видел.

Мне показалось, что в общем и целом было все выполнено очень достойно и хорошо. Насколько там, извините, отобрали или не отобрали медаль — наверное, судить не мне, — сказал Урманов.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
