«К судейству есть вопросы». Призер чемпионата России дала совет Петросян после 6-го места Гуменника на ОИ-2026

Российский фигурист занял 6-е место, набрав 271,21 балла в сумме. При этом в произвольной (184,49) судьи пересматривали четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, первое вращение 4-го уровня, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер, снизив в итоге оценку за технику со 114 до 103 баллов.
Во вторник, 17 февраля, на ОИ-2026 с короткими программами выступят женщины. Россию будет представлять Аделия Петросян.
— Скажем так, есть вопросы, но, возможно, у нас с судьями просто не совпадают мнения.
— Будут ли Аделии тоже занижать оценки за технику и компоненты?
— Знаю, что она может откататься безупречно, а дальше уже на все воля Божья.
— При таком судействе какого результата вы ожидаете от Аделии?
— Олимпийские игры слишком непредсказуемые, чтобы так вот однозначно заявлять, кто на что может рассчитывать — мужское фигурное катание этому подтверждение. Поэтому просто нужно откататься уверенно, показать все, что ты можешь, а дальше уже верить в победу и смотреть, что будет, — цитирует Герьбольдт «Спорт день за днем».