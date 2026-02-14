Ричмонд
«К судейству есть вопросы». Призер чемпионата России дала совет Петросян после 6-го места Гуменника на ОИ-2026

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт после выступления Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии подвергла сомнению справедливость судейства.

Источник: Sport24

Российский фигурист занял 6-е место, набрав 271,21 балла в сумме. При этом в произвольной (184,49) судьи пересматривали четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, первое вращение 4-го уровня, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер, снизив в итоге оценку за технику со 114 до 103 баллов.

Во вторник, 17 февраля, на ОИ-2026 с короткими программами выступят женщины. Россию будет представлять Аделия Петросян.

— Скажем так, есть вопросы, но, возможно, у нас с судьями просто не совпадают мнения.

— Будут ли Аделии тоже занижать оценки за технику и компоненты?

— Знаю, что она может откататься безупречно, а дальше уже на все воля Божья.

— При таком судействе какого результата вы ожидаете от Аделии?

— Олимпийские игры слишком непредсказуемые, чтобы так вот однозначно заявлять, кто на что может рассчитывать — мужское фигурное катание этому подтверждение. Поэтому просто нужно откататься уверенно, показать все, что ты можешь, а дальше уже верить в победу и смотреть, что будет, — цитирует Герьбольдт «Спорт день за днем».

