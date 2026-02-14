Головкин выступил с обращением к Шайдорову после триумфа на Олимпиаде

Глава НОК подчеркнул, что олимпийское золото стало знаковым событием для всего казахстанского спорта и результатом многолетней работы, характера и стремления к высочайшему уровню мастерства.
"От имени Национального Олимпийского комитета и от себя лично выражаю искренние поздравления Михаилу Шайдорову с историческим достижением — завоеванием золотой медали Олимпийских игр в фигурном катании!
Эта победа — выдающееся событие для казахстанского фигурного катания и всего отечественного спорта. Спустя 32 года на зимних Олимпийских играх вновь прозвучал государственный гимн и был поднят флаг нашей страны. Весь Казахстан гордится Вами и разделяет радость этого знаменательного дня. Этой победой Вы навсегда вписали свое имя в летопись мирового спорта.
На олимпийском льду в Италии Вы продемонстрировали высочайший уровень мастерства, внутреннюю силу и настоящий спортивный характер, подарив болельщикам незабываемые эмоции и доказав, что целеустремлённость, дисциплина и поддержка команды позволяют достигать самых амбициозных целей. Эта победа по праву стала примером для молодых спортсменов и важной вехой в истории отечественного спорта.
Желаю Вам новых высот, крепкого здоровья и дальнейших ярких побед!", — цитирует слова Головкина пресс-служба НОК РК.
Золото Шайдорова стало вторым в истории независимого Казахстана на зимних Олимпийских играх. Первую победу стране принёс Владимир Смирнов, выигравший гонку на 50 км классическим стилем на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере (Норвегия).