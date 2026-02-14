Головкин выступил с обращением к Шайдорову после триумфа на Олимпиаде

Эта победа — выдающееся событие для казахстанского фигурного катания и всего отечественного спорта. Спустя 32 года на зимних Олимпийских играх вновь прозвучал государственный гимн и был поднят флаг нашей страны. Весь Казахстан гордится Вами и разделяет радость этого знаменательного дня. Этой победой Вы навсегда вписали свое имя в летопись мирового спорта.