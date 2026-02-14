Гуменник вошел в сезонный рейтинг ISU после Олимпиады

23-летний россиянин занимает 92-е место с 709 очками. До Игр в Милане у Гуменника не было рейтинговых баллов из-за отсутствия выступлений на международных соревнованиях. Квалификационный турнир в Пекине в сентябре 2025 года, где он завоевал олимпийскую лицензию, очков не давал.
Гуменник чисто исполнил произвольную программу в пятью четверными прыжками в Милане, набрав в сумме 271,21 балла и заняв итоговое шестое место.
Возглавляет рейтинг ISU американец Илья Малинин (5410 очков), ставший на Олимпиаде восьмым. Второе место занимает серебряный призер Игр японец Юма Кагияма (5096), третье — олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана (4961).
Гуменник является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.