Шорт-трекист Посашков: «Болел за Петра Гуменника и Мишу Шайдорова»

Российский шорт-трекист Иван Посашков, выступающий на Олимпийских играх в Италии, поделился эмоциями после неудачного выступления на дистанции 1500 метров и рассказал, что следил за финалом мужского одиночного турнира в фигурном катании.

Посашков не смог пробиться в полуфинал на своей дистанции. После гонки он признался, что старается получать удовольствие от самого факта участия в Играх.

«Не каждому дано стать олимпийским чемпионом. Так что я просто получаю эмоции. Вчера вечером смотрел фигурное катание, рад за Мишу Шайдорова — болел за него, он вообще легенда. Конечно, болели за Петю, когда сидели в столовой. Жаль, что не смогли приехать сюда было уже поздно», — сказал Посашков в интервью Okko.

Он также передал привет родным и тренерскому штабу: «Передаю привет семье, тренерам, команде. С Андреем Ивановичем [Максимовым] мы на связи, но пока не знаю, что он написал, не подходил к телефону. После первой дистанции он сказал мне: “Молодец, пробовал, рисковал”».

В пятницу фигурист, 13 февраля, Петр Гуменник чисто откатал произвольную программу и занял итоговое шестое место. Победителем турнира стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Всего на Олимпиаде в Италии выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Игры продлятся до 22 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

