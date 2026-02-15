Фанаты Малинина обвинили телеканал NBC в провале фигуриста на Олимпиаде-2026

Малинин лидировал после короткой программы на Играх-2026, в которой набрал 108,16 балла. В произвольной программе он дважды упал и сделал две «бабочки». За свой второй прокат американец получил 156,33 балла и с итоговым результатом 264,49 балла занял только восьмое место в личном турнире.