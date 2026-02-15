Фанаты Малинина обвинили телеканал NBC в провале фигуриста на Олимпиаде-2026

По данным источника, пользователи соцсетей считают, что вещатель создал излишнее психологическое давление на спортсмена, представив его практически непобедимым фаворитом еще до старта. Сам Малинин ранее говорил о тяжелой психологической нагрузке во время Игр.
«Это доказывает, что все мы люди». Американцы утешают Малинина после провала.
В комментариях фанаты провели параллели с прошлыми Олимпиадами. «Нэйтан Чен в 2018-м, Симона Байлз в 2021-м, а теперь Илья Малинин в 2026-м. NBC, прекратите называть спортсменов непобедимыми», — написал один из болельщиков.
Другой пользователь отметил, что, делая одного атлета центральной фигурой эфиров, телеканал обрекает его на возможную неудачу. Критике подверглись и редакционные решения — в частности, интервью с фигуристом непосредственно перед стартом.
Малинин лидировал после короткой программы на Играх-2026, в которой набрал 108,16 балла. В произвольной программе он дважды упал и сделал две «бабочки». За свой второй прокат американец получил 156,33 балла и с итоговым результатом 264,49 балла занял только восьмое место в личном турнире.
Ранее на Олимпийских играх в Милане Малинин завоевал золото в командных соревнованиях.