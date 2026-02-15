Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил

Когда наши фигуристы отправились на Олимпиаду, мы примерно представляли потолок из возможностей. Знали, что Гуменник способен на пять четверных в произвольной программе. Что Петросян де-юре сильнейшая одиночница планеты последнего олимпийского цикла. Но неизвестных переменных было куда больше, и все их нужно было проговаривать как условия задачи с тревожной интонацией: а вдруг в последний момент придерутся и не пустят? А что если будут освистывать? Если нагло засудят? Если Петр и Аделия не справятся с волнением, давлением и развалятся?