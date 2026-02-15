Ричмонд
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры

Фигуристка Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх в Италии.

Самолет «Турецких авиалиний», на борту которого была россиянка и ее тренер Даниил Глейхенгауз, приземлился в аэропорту Милана в 09:45 по местному времени.

Петросян 17 февраля примет участие в короткой программе, произвольная программа состоится 19 февраля.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее на Олимпиаде выступил фигурист Петр Гуменник, заняв шестое место.

Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
