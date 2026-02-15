Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх в Италии.
Самолет «Турецких авиалиний», на борту которого была россиянка и ее тренер Даниил Глейхенгауз, приземлился в аэропорту Милана в 09:45 по местному времени.
Петросян 17 февраля примет участие в короткой программе, произвольная программа состоится 19 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее на Олимпиаде выступил фигурист Петр Гуменник, заняв шестое место.
