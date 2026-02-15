Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Познер о выступлении Малинина: «Ожидал этого. Илья был слишком уверен в себе, даже самоуверен»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Источник: Reuters

«Я не специалист, а такой же зритель, как все остальные. И меня смущает, когда человек, не разбирающийся по-настоящему в каком-либо виде спорта, категорически судит. Это я предваряю свои слова. Что касается произошедшего с Малиным, то сказать по чести, я в какой-то степени ожидал этого. С одной стороны Илья был слишком уверен в себе. Я бы сказал даже самоуверен. А это в спорте всегда наказуемо, и не только в спорте. Было колоссальное ожидание, давление. В США ожидали, что будет блестящая победа, подобной которой никогда не было. Потому что Малинин исключительный и невероятный. Такие ожидания — это невероятное давление, не говоря о самих Олимпийских играх. Золото — это наивысшая награда. Соревнования, проходящий раз в четыре года», — сказал Познер «СЭ».

Малинин набрал 264,49 баллов и занял по итогу 8-е место.