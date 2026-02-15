Познер о выступлении Малинина: «Ожидал этого. Илья был слишком уверен в себе, даже самоуверен»

«Я не специалист, а такой же зритель, как все остальные. И меня смущает, когда человек, не разбирающийся по-настоящему в каком-либо виде спорта, категорически судит. Это я предваряю свои слова. Что касается произошедшего с Малиным, то сказать по чести, я в какой-то степени ожидал этого. С одной стороны Илья был слишком уверен в себе. Я бы сказал даже самоуверен. А это в спорте всегда наказуемо, и не только в спорте. Было колоссальное ожидание, давление. В США ожидали, что будет блестящая победа, подобной которой никогда не было. Потому что Малинин исключительный и невероятный. Такие ожидания — это невероятное давление, не говоря о самих Олимпийских играх. Золото — это наивысшая награда. Соревнования, проходящий раз в четыре года», — сказал Познер «СЭ».