Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник получил диплом за 6-е место на Олимпиаде: «Это признание»

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала о награде, которую сын получил за свое выступление на Олимпиаде.

Источник: Sport24

Гуменник ранее занял 6-е место в турнире мужчин-одиночников на Играх в Италии.

— Получилось после выступления с ним созвониться?

— Да, по видеосвязи. Я тоже Петю поздравила, похвалила. Мы обсудили бонусы, которые он сможет получить. Оказывается, за это место ему полагается олимпийский диплом — подтверждение того, что человек находится в элите фигурного катания. Его выдают спортсменам, занявшим с четвертого по восьмое места, — это все равно очень хороший результат.

Где-то, возможно, у Пети чуть-чуть досада есть. Но не на кого-то, а на самого себя: «Что было бы, если бы я сделал это или если бы я сделал то». Но идеал на то и идеал, что его не существует.

— Этот диплом будет хорошей памятью о первой Олимпиаде?

— Да, это все-таки признание того, что спортсмен достиг высоких результатов на Олимпиаде и навсегда останется в ее истории. Это важное достижение, — сказала Елена Гуменник в интервью корреспонденту Sport24 Сергею Козлову.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше