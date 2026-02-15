Гуменник получил диплом за 6-е место на Олимпиаде: «Это признание»

Гуменник ранее занял 6-е место в турнире мужчин-одиночников на Играх в Италии.
— Получилось после выступления с ним созвониться?
— Да, по видеосвязи. Я тоже Петю поздравила, похвалила. Мы обсудили бонусы, которые он сможет получить. Оказывается, за это место ему полагается олимпийский диплом — подтверждение того, что человек находится в элите фигурного катания. Его выдают спортсменам, занявшим с четвертого по восьмое места, — это все равно очень хороший результат.
Где-то, возможно, у Пети чуть-чуть досада есть. Но не на кого-то, а на самого себя: «Что было бы, если бы я сделал это или если бы я сделал то». Но идеал на то и идеал, что его не существует.
— Этот диплом будет хорошей памятью о первой Олимпиаде?
— Да, это все-таки признание того, что спортсмен достиг высоких результатов на Олимпиаде и навсегда останется в ее истории. Это важное достижение, — сказала Елена Гуменник в интервью корреспонденту Sport24 Сергею Козлову.