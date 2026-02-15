Ричмонд
Познер о мужском фигурном катании на Олимпиаде: «Не могу сказать, что меня кто-то поразил»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» поделился мнением о мужском фигурном катании на Олимпийских играх-2026.

Источник: Reuters

«Я посмотрел довольно много прокатов, и не могу сказать, что меня кто-то поразил. Чтобы это было невероятно или здорово. Помню Плющенко, когда я видел его на Олимпиаде в Турине, — это что-то было замечательным. Ни второе, ни третье места, ни тем более все остальные на меня сильного впечатления не произвели», — сказал Познер «СЭ».

Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9).