Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова надеется, что Петросян честно оценят на Олимпиаде: «Судьи несправедливы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от выступления Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Источник: РИА "Новости"

«Я жду от Аделии хорошего и чистого проката. Мне хотелось бы, чтобы ее судили честно. Но даже смешно об этом говорить! Я хочу, чтобы Аделия откаталась чисто, и мы все будем счастливы. Потому что отвечать за чужих несправедливых людей невозможно. А то, что они несправедливы, мы уже увидели по Гуменнику. Нас пригласили на Олимпиаду, чтобы убить, но мы не убьемся и будем работать дальше. А жизнь все покажет», — сказала Тарасова «СЭ».

Петросян выступит с короткой программой на Играх в Милане 17 февраля, а с произвольной — 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше