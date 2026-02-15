Тарасова надеется, что Петросян честно оценят на Олимпиаде: «Судьи несправедливы»

«Я жду от Аделии хорошего и чистого проката. Мне хотелось бы, чтобы ее судили честно. Но даже смешно об этом говорить! Я хочу, чтобы Аделия откаталась чисто, и мы все будем счастливы. Потому что отвечать за чужих несправедливых людей невозможно. А то, что они несправедливы, мы уже увидели по Гуменнику. Нас пригласили на Олимпиаду, чтобы убить, но мы не убьемся и будем работать дальше. А жизнь все покажет», — сказала Тарасова «СЭ».
Петросян выступит с короткой программой на Играх в Милане 17 февраля, а с произвольной — 19 февраля.
