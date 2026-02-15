Без тренировок и с двойным акселем в заявке. Петросян стартует в борьбе за медаль

В заключительную, формально третью неделю Олимпиады у сборной России остается несколько шансов попасть на подиум и обозначиться в медальном зачете для истории. Савелий Коростелев и Петр Гуменник остановились в миллиметрах от бронзы, причем у каждого были аргументы в пользу ее заслуженности даже по завершении соревнований. Но главный теперь шанс — женское фигурное катание и Аделия Петросян.
Основной аргумент в пользу успеха — Россия не проигрывает этот вид на Олимпиадах уже 12 лет, машина Этери Тутберидзе работает. Но в этот раз все по-другому.
В каком состоянии подходит Петросян?
В этот раз россиянок не три, не две, а одна, причем стартующая в первой разминке короткой программы и прошедшая через очень тяжелый 2025 год. Правда, если совсем точно, то начинает Аделия не первой, а под вторым номером — раньше выйдет белоруска Виктория Сафонова.
Главный вопрос — станет ли Петросян исполнять тройной аксель (это особенно важно для короткой программы) и четверные (для произвольной)? Судя по судейству Гуменника, без хотя бы одной из этих составляющих медаль не забрать, а если бороться за золото — нужны либо обе, либо много четверных.
Последние попытки этих прыжков на чемпионате России оказались противоречивыми. Тройной аксель скорее удался — чистый в короткой, в произвольной с ошибкой, но за счет большой разницы базы с двойным все равно делать его было выгодно. Два четверных привели к падению и «бабочке» — двойному. В материалах Okko о группе Тутберидзе, в кулуарных разговорах постоянно всплывает тема неоптимальной формы, микротравм. А когда ты не в оптимальной форме, то и психологический фактор, который в случае с Аделией присутствует, усиливается. Мы уже видели его витание над ареной в мужских соревнованиях.
Перед короткой программой у Аделии дилемма — прыгать ли тройной аксель. Думается, на катке в Ясеневе не один час бились над этим вопросом. С одной стороны, надо чем-то выделяться, когда у тебя второй (считай, нулевой) стартовый номер. С другой, можно проиграть весь турнир первым же из десяти прыжковых элементов.
Петросян прибыла в Милан 15 февраля, но на вечернюю тренировку не вышла, предпочтя восстановиться. Другая нейтральная спортсменка, та самая Сафонова из Белоруссии, свою программу представила. Что хорошо — на тренировках у бортика за прыжками будет следить один из тренеров штаба Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз, который выложил фотографию с аккредитацией — и это точно можно считать позитивным началом миссии. В Пекин Глейхенгаузу приглашение не дали, и рядом с Петросян сидел Валерий Артюхов — но он все же не «свой», а именно формальный сопровождающий.
На что рассчитываем?
Единственный турнир, на который можно ориентироваться в прогнозировании оценки, — олимпийский отбор в Пекине. Там Петросян набрала 68,72 балла, сделав слабый лутц, — то есть при хорошем исполнении можно рассчитывать в лучшем случае на 70−71. Многое зависит от надбавок судей, которые нейтрального Гуменника не особо поощряли.
Каори Сакамото в короткой командника за Японию получила 78,88 балла, Алиса Лью (США) — 74,90. Будут выступать еще несколько фигуристок, которые умеют исполнять тройной аксель, и конечно, Петросян выгодно, чтобы они его чисто не сделали. Это американка Эмбер Гленн, японка Ами Накаи, кореянка Ли Хэ Ин. Никто из них, правда, даже с ним 80 баллов набрать не должен. А значит, в любом случае решать все будет танго Буэнос-Айреса 19 февраля.
А 17-го в 20.59 по московскому времени наша фигуристка выйдет под Майкла Джексона. И за ее выступлением без преувеличения будет следить вся страна — те, кто интересуется Олимпиадой и мировым спортом, есть в самых разных уголках России. Главное — чтобы сама Аделия воспринимала эти прокаты как обычную тренировку в Ясеневе.