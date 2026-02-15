Без тренировок и с двойным акселем в заявке. Петросян стартует в борьбе за медаль

Петросян прибыла в Милан 15 февраля, но на вечернюю тренировку не вышла, предпочтя восстановиться. Другая нейтральная спортсменка, та самая Сафонова из Белоруссии, свою программу представила. Что хорошо — на тренировках у бортика за прыжками будет следить один из тренеров штаба Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз, который выложил фотографию с аккредитацией — и это точно можно считать позитивным началом миссии. В Пекин Глейхенгаузу приглашение не дали, и рядом с Петросян сидел Валерий Артюхов — но он все же не «свой», а именно формальный сопровождающий.