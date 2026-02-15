Малинин выступит на показательных выступлениях на Олимпиаде, сообщили СМИ

Показательные выступления пройдут 21 февраля. Ранее стало известно, что в них также примет участие российский фигурист Петр Гуменник. В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место. Победителем Олимпийских игр стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.