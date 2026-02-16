Олимпиада-2026. Фигурное катание. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Миура и Кихара, Суй и Хань представят произвольные программы

Олимпиада-2026.
Милан, Италия.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 22:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).
2. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада).
4. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).
Вторая разминка.
5. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения.
6. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
8. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).
Третья разминка.
9. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
10. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).
11. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай).
12. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
Четвертая разминка.
13. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
14. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).
15. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
16. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
После короткой программы.
1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 80,01.
2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 75,46.
3. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 74,60.
4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 73,87.
5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 73,11.
6. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 72,66.
7. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США) — 71,87.
8. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 71,70.
9. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 70,06.
10. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 69,08.
