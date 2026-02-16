Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Миура и Кихара, Суй и Хань представят произвольные программы

16 февраля спортивные пары выступят с произвольными программами на Олимпиаде-2026 в Милане. После короткой лидируют немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Милан, Италия.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 22:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).

2. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада).

4. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).

Вторая разминка.

5. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения.

6. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

8. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).

Третья разминка.

9. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

10. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).

11. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай).

12. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

Четвертая разминка.

13. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

14. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).

15. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

16. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

После короткой программы.

1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 80,01.

2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 75,46.

3. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 74,60.

4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 73,87.

5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 73,11.

6. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 72,66.

7. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США) — 71,87.

8. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 71,70.

9. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 70,06.

10. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 69,08.

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.