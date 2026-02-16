Хазе: «Нашей целью с Володиным было выйти на лед, чувствовать себя так же, как на тренировке»

«Нашей целью было выйти на лед, чувствовать себя так же, как на тренировке, и просто сделать свою работу. Мы старались это сделать, и после программы были счастливы, что все получилось. Публика была потрясающая. Они нас очень поддерживали. Так что мы в целом довольны. Но это была только первая часть. Завтра нам нужно сделать то же самое снова», — цитирует 26-летнюю спортсменку AP.