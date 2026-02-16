Хазе: «Нашей целью с Володиным было выйти на лед, чувствовать себя так же, как на тренировке»

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе прокомментировала победу в спортивной паре с Никитой Володиным в короткой программе на Олимпийских играх-2026.
«Нашей целью было выйти на лед, чувствовать себя так же, как на тренировке, и просто сделать свою работу. Мы старались это сделать, и после программы были счастливы, что все получилось. Публика была потрясающая. Они нас очень поддерживали. Так что мы в целом довольны. Но это была только первая часть. Завтра нам нужно сделать то же самое снова», — цитирует 26-летнюю спортсменку AP.
Еще одно крушение фаворитов в фигурном катании: японцы провалили короткую программу, грузины Метелкина и Берулава — вторые.
Выступления с произвольными программами в парном спортивном катании пройдут 16 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Олимпиада 2026 в Милане, все медали 9-го дня: результаты соревнований 15 февраля.