Тарасова дала совет Петросян на Олимпиаду-2026: «Ничего не жду от Аделии»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: РИА "Новости"

На ОИ-2026 Петросян выступит с короткой программой завтра, 17 февраля, а с произвольной — 19 февраля.

«От Петросян ничего не жду. Она приехала на Олимпиаду, пусть будет здоровой и выполняет все, что ей говорит тренер. Хочу увидеть от нее хороших и чистых прокатов. Надо дождаться ее выступления, а потом уже обсуждать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

В короткой программе ОИ-2026 Аделия Петросян планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

