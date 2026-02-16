Ричмонд
Петросян сделала четверной на Олимпиаде! Первое появление Аделии на льду Милана

Наша фигуристка вышла на тренировку за день до короткой программы.

Источник: Спорт-Экспресс

Очень насыщенная событиями тренировка получилась у Аделии. Начинаешь себя ловить на мысли, что с учетом масштаба фигурнокатательной культуры в России тренировки фигуристов резонируют примерно как финалы в большинстве олимпийских видов спорта.

С Тутберидзе у бортика

Во-первых, Аделия появилась с тренерами — Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Было бы очень странно, если бы Этери не дали работать со своей подопечной в Милане. Если имеет место шлейф «дела Камилы Валиевой» — тогда почему российский специалист помогает сборной Грузии? С нейтралами нельзя пересекаться представителям других сборных — тогда как давал наставления Петру Гуменнику Рафаэль Арутюнян? В общем, логично и справедливо, что по крайней мере «хрустальный» дуумвират за бортиком. Глейхенгаузу наконец дали аккредитацию как AIN-тренеру, что тоже напрашивалось. Любопытно, что у противоположной стороны катка за тренировкой наблюдала Елизавета Туктамышева, а в какой-то момент у бортика появились вместе Гуменник и Илья Малинин.

Во-вторых, ради россиянки появилась толпа журналистов — как американцев, так и японцев. Японцы признавались, что для них Аделия «таинственна». «Мы ее видели только на чемпионате России, поэтому не знаем ее, сложно смотреть российские соревнования. Но она же точно должна взять медаль, да?» — спросил у меня коллега Томохиро. Не стал ему долго рассказывать про судейские расклады, а просто выразил сомнение в его уверенности — мол, 50 на 50.

Американцы тоже ждали — в микст-зоне. Но тут чемпионка России поступила единственно верным образом — пробежала на скорости захода на аксель с чемоданчиком с суетливыми словами «всем спасибо», ответила только на мой вопрос, что «настроение отличное».

Четверные с 25-процентной реализацией

В-третьих, и в-главных, — какой контент прыгала российская одиночница. Аделия работала, по сути, только над произвольной — время на короткую будет еще во вторник. И работала над четверными. Из-за активных объяснений японцам, кто такая Петросян, не уверен в точности моих подсчетов, но я определенно видел 10 попыток четверного тулупа, из которых три были успешными. Другие прыжки ультра-си не делались, хотя в какой-то момент при «бабочке» на сальхове (получился двойной) показалось, что Аделия хотела попробовать квад.

Тройной аксель не отрабатывался совсем — что склоняет к мысли о том, что его в короткой мы не увидим. Риск проиграть весь турнир одним прыжком все же перевешивает заветные 10 баллов за элемент. Впрочем, это предстоит еще проверить перед выходом на лед — он аж в 18.59 по местному времени (20.59 мск). Тренировки на основной арене с необычными мягкими бортами для шорт-трека — в 16.30 мск.

Среди неудачных попыток были как падения, так и степ-ауты и «бабочки» (последнее, конечно, в нынешней системе подсчета самое опасное). В целом Аделия мне показалась напряженно-собранной. Есть с чем сравнить: во время тренировки на отборе в Пекине она успела разглядеть на мне шорты на верхнем ярусе и крикнуть, не холодно ли. Сейчас бросила взгляд — и сразу обратно в программу.

Рефлексия для спортсмена и человека — это нужно и хорошо. Главное, суметь ее вовремя отключить.

Дмитрий Кузнецов

Расписание выступлений в короткой программе женщин 17 февраля (время начала — московское)

Разминка 1

20:53:00 Виктория Сафонова (Белоруссия).

20:59:20 Аделия Петросян (Россия).

21:05:40 Меда Варякойте (Литва).

21:12:00 Жан Жуйян (Китай).

21:18:20 Кристен Спаурс (Великобритания).

Разминка 2

21:47:40 Ливия Кайзер (Швейцария).

21:54:00 Мария Сенюк (Израиль).

22:00:20 Александра Фейгин (Болгария).

22:06:40 Юлия Заутер (Румыния).

22:13:00 Ольга Микутина (Австрия).

22:19:20 Иида Кархунен (Финляндия).

Разминка 3

22:40:00 Кимми Репон (Швейцария).

22:46:20 Екатерина Куракова (Польша).

22:52:40 Син Чжиа (Южная Корея).

22:59:00 Ли Хэин (Южная Корея).

23:05:20 Лорин Шильд (Франция).

23:11:40 София Самоделкина (Казахстан).

Группа 4

23:34:40 Ами Накаи (Япония).

23:41:00 Мадлен Скизас (Канада).

23:47:20 Луна Хендрикс (Бельгия).

23:53:40 Нина Пинцарроне (Бельгия).

00:00:00 Нина Петрокина (Эстония).

00:06:20 Лара Наки Гутманн (Италия).

Разминка 5

00:27:00 Алиса Лю (США).

00:33:20 Изабо Левито (США).

00:39:40 Анастасия Губанова (Грузия).

00:46:00 Каори Сакамото (Япония).

00:52:20 Эмбер Гленн (США).

00:58:40 Монэ Тиба (Япония).

