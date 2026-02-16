Петросян сделала четверной на Олимпиаде! Первое появление Аделии на льду Милана

Во-первых, Аделия появилась с тренерами — Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Было бы очень странно, если бы Этери не дали работать со своей подопечной в Милане. Если имеет место шлейф «дела Камилы Валиевой» — тогда почему российский специалист помогает сборной Грузии? С нейтралами нельзя пересекаться представителям других сборных — тогда как давал наставления Петру Гуменнику Рафаэль Арутюнян? В общем, логично и справедливо, что по крайней мере «хрустальный» дуумвират за бортиком. Глейхенгаузу наконец дали аккредитацию как AIN-тренеру, что тоже напрашивалось. Любопытно, что у противоположной стороны катка за тренировкой наблюдала Елизавета Туктамышева, а в какой-то момент у бортика появились вместе Гуменник и Илья Малинин.