Малинин провалился на Олимпиаде из-за Тейлор Свифт? Фанаты нашли причину неудачи американца в произволке

Фанаты американского фигуриста Ильи Малинина могут выдохнуть — вопреки множеству опасений молодой талант не пал духом после провала в произвольной программе на Олимпиаде-2026 и уже готов к новым свершениям: планирует принять участие в чемпионате мира в Праге. Тем временем в Сети нашлась настоящая причина неудачи спортсмена на Играх: оказалось, во всем виноваты ярые поклонники певицы Тейлор Свифт.
«Дело в психологии»
Вокруг эмоционального состояния 21-летнего Бога четверных в последнее время ходило немало слухов. Неудивительно: уникальный спортсмен, двукратный чемпион мира, доминировавший в мужском катании последние два года, на Олимпиаде выглядел совсем не в своей тарелке — заметно нервничал и провалил произволку: после выигранной короткой программы в итоговом протоколе стал только восьмым.
Фигурист признавался в интервью: «Я все испортил. Первая мысль, которая пришла мне в голову: “Не может быть, чтобы это произошло”. Я готовился весь сезон, был так уверен в своей программе… Надо было просто выйти на лед и показать, что я умею… У меня просто нет слов, честно. Я долго тренировался, чтобы выступить на Олимпиаде и откатать как можно лучше, но этого не произошло. Что случилось, то случилось. Думаю, дело в психологии. Олимпийская атмосфера невероятна. Это не похоже ни на какие другие соревнования».
Болельщики переживали за состояние юного американца, особенно из-за «депрессивных» репостов в социальных сетях — в своем аккаунте в TikTok фигурист делился недвусмысленными роликами других авторов.
Однако Илья, судя по всему, справляется с давлением. Как передает USA Today, сразу после проката он больше винил в неудаче федерацию, чем себя. Подчеркивал, что если бы его отправили на Игры в Пекин в 2022 году, у него было бы больше опыта: «Я говорил им, что тогда они должны были отправить меня на Игры в Китай. И я бы так не катался. Это непросто».
Позже Малинин подчеркнул: «Единственное, что я сейчас могу, — это смотреть в будущее и думать, что делать дальше». И, кажется, план уже намечен: пока американец еще в Италии — как передают СМИ, он примет участие в показательных выступлениях в Милане. А в марте планирует поехать на чемпионат мира-2026, который пройдет в Праге.
Все из-за Тейлор Свифт
В социальных сетях тем временем нашлась еще одна причина провала американца на Играх. Правда, скорее шуточная — Малинина захлестнула волна хейта от поклонников Тейлор Свифт.
За несколько дней до произвольной программы он дал интервью The Today Show, где поделился подробностями личной жизни: рассказал о том, что любит рисовать, играть в видеоигры и слушать музыку.
Ведущие спросили о любимых исполнителях фигуриста: «Тейлор Свифт?» «Нет», — ответил Илья и зачем-то подчеркнул — не является поклонником поп-звезды. После этого активные фанаты автора платиновых хитов — «свифти» — обрушились на Малинина с критикой.
И его провал на Играх только подогрел интерес в комментариях — в Сети появился мем с Tayvoodoo — шутливым термином, которым обозначают способность поклонников Свифт «мстить» тем, кто позволяет себе негативные высказывания в адрес певицы.
