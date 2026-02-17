Малинин провалился на Олимпиаде из-за Тейлор Свифт? Фанаты нашли причину неудачи американца в произволке

Фигурист признавался в интервью: «Я все испортил. Первая мысль, которая пришла мне в голову: “Не может быть, чтобы это произошло”. Я готовился весь сезон, был так уверен в своей программе… Надо было просто выйти на лед и показать, что я умею… У меня просто нет слов, честно. Я долго тренировался, чтобы выступить на Олимпиаде и откатать как можно лучше, но этого не произошло. Что случилось, то случилось. Думаю, дело в психологии. Олимпийская атмосфера невероятна. Это не похоже ни на какие другие соревнования».