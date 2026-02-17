Тутберидзе официально заявили тренером Аделии Петросян на Олимпиаде. Теперь могут общаться не по телефону

За день до начала женской короткой программы в фигурном катании Этери Тутберидзе официально появилась в качестве тренера Аделии Петросян на сайте Олимпиады. Хотя на отборочных к Играм-2026 ей запрещали даже контактировать с российской спортсменкой.
Побывала на тренировке
В профиле Петросян сейчас значатся три тренера: Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, которому совсем недавно дали аккредитацию AIN, а также сама Тутберидзе.
Кроме того, Этери Георгиевну уже заметили на дневной тренировке.
Интересно, что в сентябре 2025-го на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине Международный союз конькобежцев (ISU) запрещал Тутберидзе даже контактировать с Петросян, потому что она была аккредитована как тренер сборной Грузии.
«Я стояла на разминке, всю разминку посмотрела, после этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не пересекались друг с другом, поскольку за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу», — рассказывала позже об этом тренер в фильме Okko.
Реакция ВАДА и МОК
На этой Олимпиаде уже вспоминали Тутберидзе. Про тренера и ее нахождение в Италии высказался глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька. По словам функционера, он чувствует себя «некомфортно» из-за этого.
«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения. Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих эмоциях, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее присутствия на Олимпийских играх», — цитирует Баньку ТАСС.
После такого комментария пришлось выступать и директору по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марку Адамсу. Однако он высказался в довольно нейтральных тонах.
«Для меня это не столь важный вопрос. Данный конкретный случай рассматривало ВАДА, я не буду спекулировать на деталях. В данной ситуации, насколько я понимаю, никаких новых доказательств нет. Нужно спрашивать об этом директора ВАДА, потому что они занимались этим расследованием», — приводит слова Адамса ТАСС.
Зато заочный конфликт между МОК и Тутберидзе случился на прошлой Олимпиаде. Его инициатором стал президент организации Томас Бах, поделившийся мнением об отношениях между тренером и ученицей Камилой Валиевой.
«У меня мурашки бежали по коже, — сказал Бах. — Но вместо того, чтобы приободрить (спортсменку после выступления), вокруг нее образовалась атмосфера холода. Мы было больно видеть, как ее встретило ближайшее окружение».
Конкретных имен функционер не назвал, однако все поняли, в чей огород он отправил камень. После выхода со льда Тутберидзе встретила Валиеву словами: «После акселя отпустила вообще… Что же ты перестала бороться?» Стоит отметить, это был довольно стандартный рабочий комментарий специалиста: в нем не было оскорблений и критики.
Тем пристальнее внимание к Этери Георгиевне будет на предстоящих выступлениях Петросян. Соревнования фигуристок на Играх пройдут 17 и 19 февраля. В короткой программе Аделия выступит под вторым номером в первой разминке.
