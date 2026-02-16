Умер тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман

Аккерман работал с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, призерами Олимпийских игр Ильей Авербухом, Александром Жулиным и другими спортсменами.
Прощание с Аккерманом пройдет 19 февраля в Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.
Тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман умер на 72-м году жизни, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
