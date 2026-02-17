Прокатный план: чего ждать от Аделии Петросян на Олимпиаде

— Мне хотелось бы, чтобы ее судили честно. Но даже смешно об этом говорить! — отметила в беседе «Известиям» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Я хочу, чтобы Аделия откаталась чисто, и мы все будем счастливы. Потому что зависеть от чужих несправедливых людей невозможно. А то, что они несправедливы, мы уже увидели по Гуменнику. Нас пригласили на Олимпиаду, чтобы убить, но мы не убьемся и будем работать дальше.