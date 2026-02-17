Прокатный план: чего ждать от Аделии Петросян на Олимпиаде

В заключительную неделю Олимпиады в Милане у сборной России остается несколько шансов попасть на подиум и обозначиться в медальном зачете. Савелий Коростелев и Петр Гуменник остановились в миллиметрах от бронзы. Главный шанс теперь — женское фигурное катание и Аделия Петросян. Основной аргумент в пользу успеха — наши не проигрывают этот вид на Олимпиадах уже 12 лет, машина Этери Тутберидзе работает. Но теперь всё по-другому. О шансах россиянки на медаль — в материале «Известий».
Тренер рядом
В этот раз россиянок не три, а одна, причем стартующая в первой разминке короткой программы и прошедшая через очень тяжелый 2025 год. Если совсем точно, то начинает Аделия не первой, а второй — раньше выйдет белоруска Виктория Сафонова.
Главный вопрос — станет ли Петросян исполнять тройной аксель (это особенно важно для короткой программы) и четверные (для произвольной). Судя по тому, как судили Гуменника, без хотя бы одной из этих составляющих медаль не забрать, а если бороться за золото — нужны либо обе либо много четверных.
Последние попытки этих прыжков на чемпионате России у Аделии оказались противоречивыми. Тройной аксель скорее удался — чистый в короткой, в произвольной с ошибкой, но за счет большой разницы базы с двойным всё равно делать его было выгодно. Два четверных привели к падению. В материалах СМИ о группе Тутберидзе, в кулуарных разговорах постоянно всплывает тема неоптимальной формы, микротравм. А когда ты не в оптимальной форме, то и психологический фактор, который в случае с Аделией присутствует, усиливается. Мы уже видели его влияние в мужских соревнованиях.
Перед короткой программой у Аделии дилемма — прыгать ли тройной аксель. Думается, на катке в Ясенево (где находится школа Этери Тутберидзе) не один час бились над этим вопросом. С одной стороны, надо чем-то выделяться, когда у тебя второй стартовый номер. С другой, можно проиграть весь турнир первым же из 10 прыжковых элементов.
Петросян прибыла в Милан 15 февраля, но на вечернюю тренировку не вышла, предпочтя восстановиться. Другая нейтральная спортсменка, та самая Виктория Сафонова из Белоруссии, свою программу представила. Что хорошо — на тренировках у бортика за прыжками будет следить один из тренеров штаба Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз — и это точно можно считать позитивным началом миссии. На отборах в Пекине Глейхенгаузу приглашение не дали, и рядом с Петросян сидел Валерий Артюхов — но он всё же именно формальный сопровождающий.
— Хочется Аделии пожелать удачи, чтобы она сделала максимум, на который способна, — подчеркнула в беседе с «Известиями» бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова. — Я верю в Аделию, потому что у нее очень сильный характер. Она уже не раз доказывала, что может бороться. Самое главное — чистый прокат. Думаю, понятно, что наших ребят будут судить достаточного строго.
Права на ошибку нет, подчеркнула Радионова, и выразила уверенность, что если Петросян хорошо выполнит прокат, то может попасть в тройку призеров.
Вопрос надбавок
Единственный турнир, на который можно ориентироваться в прогнозировании оценки, — олимпийский отбор в Пекине. Там Петросян набрала 68,72 балла, сделав слабый лутц. То есть при хорошем исполнении можно рассчитывать в лучшем случае на 70−71. Многое зависит от надбавок судей, которые нейтрального Гуменника не особо поощряли.
Каори Сакамото в командной короткой программе за Японию получила 78,88 балла, Алиса Лью (США) — 74,90. Будут выступать еще несколько фигуристок, которые умеют исполнять тройной аксель: американка Эмбер Гленн, японка Ами Накаи, кореянка Ли Хэ Ин. Никто из них, правда, даже с ним 80 баллов набрать не должен. А значит, в любом случае решать всё будет ее прокат в произвольной под «Танго Буэнос-Айреса» 19 февраля.
А 17-го в 20.59 по московскому времени наша фигуристка выйдет под Майкла Джексона. И за ее выступлением, без преувеличения, будет следить вся страна. Главное, чтобы сама Аделия воспринимала эти прокаты как обычную тренировку в Ясенево.
— Мне хотелось бы, чтобы ее судили честно. Но даже смешно об этом говорить! — отметила в беседе «Известиям» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Я хочу, чтобы Аделия откаталась чисто, и мы все будем счастливы. Потому что зависеть от чужих несправедливых людей невозможно. А то, что они несправедливы, мы уже увидели по Гуменнику. Нас пригласили на Олимпиаду, чтобы убить, но мы не убьемся и будем работать дальше.
Букмекеры считают главной претенденткой на золотую медаль Олимпийских игр — 2026 Сакамото. Вероятность победы японки они оценивают в 42%, Аделии Петросян — в 33%. Также в число фавориток входят представительницы США Лю и Гленн, японки — Накаи и Монэ Тиба.
Дмитрий Кузнецов