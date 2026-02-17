Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили рекорд Мишиной и Галлямова по баллам за произвольную программу, установленный на ЧЕ-2022

Фигуристы получили 158,13 балла за прокат на Олимпиаде в Милане.
Предыдущий рекорд (157,46) принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, он был установлен на чемпионате Европы 2022 года.
