Миура и Кихара установили новый мировой рекорд в произвольной программе спортивных пар

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара в ходе соревнований в произвольной программе спортивных пар на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии установили новый мировой рекорд — они набрали 158,13 балла.

Источник: Спорт-Экспресс

Предыдущее достижение (157,66 балла) принадлежало россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые установили его на чемпионате Европы-2022.

По итогам короткой и произвольной программы у Миуры и Кихары 231,24 балла.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

