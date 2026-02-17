Миура и Кихара установили новый мировой рекорд в произвольной программе спортивных пар

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара в ходе соревнований в произвольной программе спортивных пар на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии установили новый мировой рекорд — они набрали 158,13 балла.
Предыдущее достижение (157,66 балла) принадлежало россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые установили его на чемпионате Европы-2022.
По итогам короткой и произвольной программы у Миуры и Кихары 231,24 балла.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Крылова стала последней в финале Б на 1000 м, Ефимов сошел в слаломе: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане.