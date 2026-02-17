Козловский о рекорде Миуры и Кихары: «158 за произвольную программу — абсолютный перебор для этой пары. На эти баллы она не катается»

Японские фигуристы получили за прокат 158,13 балла — это новый мировой рекорд.
"Нет, вы знаете, это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу — это абсолютный перебор для этой пары. На эти баллы она абсолютно не катается. Они что, сейчас хотят сказать, что четыре года назад с четверной подкруткой Суй и Хань им бы проиграли?
Нет, это уже абсолютно несерьезное действие со стороны судей. Рисовать им такие баллы — это абсолютно некрасиво и бестактно в отношении тех спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед. Ну что это получается, мы можем заканчивать турнир уже?" — сказал Козловский, комментирующий соревнования в эфире Okko.