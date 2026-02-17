Козловский — о рекорде Миуры и Кихары: «Рисовать им такие баллы — это абсолютно некрасиво и бестактно со стороны судей»

«Это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу, это абсолютно перебор для этой пары на эти баллы. Она абсолютно не катается. Они что сейчас хотят сказать? Что четыре года назад с четверной подкруткой Суй Вэньцзин и Хань Цун им бы проиграли? Нет, это уже абсолютно несерьезное действие со стороны судей. И рисовать им такие баллы — это абсолютно некрасиво и бестактно в отношении тех спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед», — цитирует Козловского Okko.