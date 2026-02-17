Ричмонд
Козловский — о рекорде Миуры и Кихары: «Рисовать им такие баллы — это абсолютно некрасиво и бестактно со стороны судей»

Трехкратный чемпион России Дмитрий Козловский прокомментировал новый мировой рекорд в произвольной программе спортивных пар (158,13 балла), который установили японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу, это абсолютно перебор для этой пары на эти баллы. Она абсолютно не катается. Они что сейчас хотят сказать? Что четыре года назад с четверной подкруткой Суй Вэньцзин и Хань Цун им бы проиграли? Нет, это уже абсолютно несерьезное действие со стороны судей. И рисовать им такие баллы — это абсолютно некрасиво и бестактно в отношении тех спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед», — цитирует Козловского Okko.

Предыдущий мировой рекорд (157,66 балла) принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые установили его на чемпионате Европы-2022.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

