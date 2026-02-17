В ISU напомнили об ответственности МОК за окружение спортсменов в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) уточнил, что занимался разработкой правил для нейтральных спортсменов. В организации прокомментировали ситуацию с участием российского тренера Этери Тутберидзе в зимних Олимпийских играх-2026.
Специалист была заявлена как тренер российской фигуристки Аделии Петросян на Играх-2026, однако на квалификационном турнире в Китае ей запретили контактировать со спортсменкой, так как Тутберидзе была аккредитована при сборной Грузии.
В ISU подчеркнули, что федерация одной из первых внедрила строгие протоколы для нейтральных спортсменов еще на этапе олимпийского отбора. Однако финальные правила для Игр устанавливает не ISU, а Международный олимпийский комитет (МОК).
Тутберидзе официально заявили тренером Аделии Петросян на Олимпиаде. Теперь могут общаться не по телефону.
«Ответственность за проведение зимних Олимпийских игр и разработку соответствующих правил несет МОК», — заявили в пресс-службе союза, комментируя ограничения, с которыми столкнулись российские представители.
18-летняя Петросян, трехкратная чемпионка России, выйдет на лед 17 февраля с короткой программой под вторым стартовым номером. Произвольная программа состоится 19 февраля. Она выступает в нейтральном статусе.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Олимпиада 2026 в Милане, все медали 10-го дня: результаты соревнований 16 февраля.