В ISU напомнили об ответственности МОК за окружение спортсменов в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) уточнил, что занимался разработкой правил для нейтральных спортсменов. В организации прокомментировали ситуацию с участием российского тренера Этери Тутберидзе в зимних Олимпийских играх-2026.

Специалист была заявлена как тренер российской фигуристки Аделии Петросян на Играх-2026, однако на квалификационном турнире в Китае ей запретили контактировать со спортсменкой, так как Тутберидзе была аккредитована при сборной Грузии.

В ISU подчеркнули, что федерация одной из первых внедрила строгие протоколы для нейтральных спортсменов еще на этапе олимпийского отбора. Однако финальные правила для Игр устанавливает не ISU, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Тутберидзе официально заявили тренером Аделии Петросян на Олимпиаде. Теперь могут общаться не по телефону.

«Ответственность за проведение зимних Олимпийских игр и разработку соответствующих правил несет МОК», — заявили в пресс-службе союза, комментируя ограничения, с которыми столкнулись российские представители.

18-летняя Петросян, трехкратная чемпионка России, выйдет на лед 17 февраля с короткой программой под вторым стартовым номером. Произвольная программа состоится 19 февраля. Она выступает в нейтральном статусе.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 10-го дня: результаты соревнований 16 февраля.

