Фигуристка Хазе: «Мы с Володиным завоевали олимпийскую медаль. Это не отстой»

Хазе и Володин по итогам короткой и произвольной программ набрали 219,09 балла. Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75). Первое место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24). В короткой программе Хазе и Володин показали лучший результат — 80,01 балла, в произольной — четвертый (139,08).