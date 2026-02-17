Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Хазе: «Мы с Володиным завоевали олимпийскую медаль. Это не отстой»

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе прокомментировала итоги соревнований в парном катании на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, по итогам которых она с Никитой Володиным завоевала бронзовую медаль.

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе прокомментировала итоги соревнований в парном катании на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, по итогам которых она с Никитой Володиным завоевала бронзовую медаль.

«Мы завоевали олимпийскую медаль. Это не отстой. Это медаль на Олимпиаде. Не думаю, что цвет имеет значение. Бронза на нашей первой Олимпиаде — это потрясающе», — цитирует 26-летнюю Хазе AP.

Хазе и Володин по итогам короткой и произвольной программ набрали 219,09 балла. Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75). Первое место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24). В короткой программе Хазе и Володин показали лучший результат — 80,01 балла, в произольной — четвертый (139,08).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 10-го дня: результаты соревнований 16 февраля.