Фигуристка Хазе: «Мы с Володиным завоевали олимпийскую медаль. Это не отстой»

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе прокомментировала итоги соревнований в парном катании на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, по итогам которых она с Никитой Володиным завоевала бронзовую медаль.
«Мы завоевали олимпийскую медаль. Это не отстой. Это медаль на Олимпиаде. Не думаю, что цвет имеет значение. Бронза на нашей первой Олимпиаде — это потрясающе», — цитирует 26-летнюю Хазе AP.
Хазе и Володин по итогам короткой и произвольной программ набрали 219,09 балла. Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75). Первое место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24). В короткой программе Хазе и Володин показали лучший результат — 80,01 балла, в произольной — четвертый (139,08).
