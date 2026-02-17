Олимпиада-2026, 17 февраля, кто из России выступает сегодня: Петросян выйдет на лед с короткой программой

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
17 февраля, понедельник.
Фигурное катание.
20:45 — женщины, короткая программа.
Российская участница: Аделия Петросян.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.
