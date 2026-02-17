Ричмонд
Олимпиада-2026, 17 февраля, кто из России выступает сегодня: Петросян выйдет на лед с короткой программой

17 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане выступит одна российская спортсменка — Аделия Петросян.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

17 февраля, понедельник.

Фигурное катание.

20:45 — женщины, короткая программа.

Российская участница: Аделия Петросян.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
