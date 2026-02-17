Ричмонд
Фигуристка Метелкина: «Для нас занять второе место на нашей с Берулавой первой Олимпиаде — это, безусловно, очень хороший результат»

Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Метелкина прокомментировала итоги соревнований в парном катании на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, в которых она вместе с Лукой Берулавой завоевала серебряные медали.

«Для нас занять второе место на наших первых Олимпийских играх — это, безусловно, очень хороший результат. Думаю, мы сегодня сделали все, что могли. Японская пара сегодня не допустила ни одной ошибки, и они заслуживают золота; они очень достойные соперники», — цитирует 20-летнюю уроженку Владимира сайт Олимпиады.

Метелкина и Берулава по итогам короткой и произвольной программ набрали 221,75 балла и завоевали для Грузии первую медаль зимних Олимпиад в истории. Выиграли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла). Третьими стали немцы Минерва Хазе и Никита Володин (219,09).

