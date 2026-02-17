Володин — о бронзе Олимпиады-2026: «Это значит так много, очень много»

Немецкий фигурист Никита Володин прокомментировал итоги соревнований в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии-2026, по итогам которым он вместе с Минервой Фабьенне Хазе завоевал бронзовые медали.
«Это значит так много, очень много… Это касается не только нас, но и нашей команды, и всех, кто помогал нам на этом пути», — цитирует 26-летнего уроженца Санкт-Петербурга сайт Олимпиады.
Хазе и Володин по итогам короткой и произвольной программ набрали 219,09 балла. Первое место — у японцев Рики Миуры и Рюити Кихары (231,24), вторыми стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75).
