Володин — о бронзе Олимпиады-2026: «Это значит так много, очень много»

Немецкий фигурист Никита Володин прокомментировал итоги соревнований в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии-2026, по итогам которым он вместе с Минервой Фабьенне Хазе завоевал бронзовые медали.

«Это значит так много, очень много… Это касается не только нас, но и нашей команды, и всех, кто помогал нам на этом пути», — цитирует 26-летнего уроженца Санкт-Петербурга сайт Олимпиады.

Хазе и Володин по итогам короткой и произвольной программ набрали 219,09 балла. Первое место — у японцев Рики Миуры и Рюити Кихары (231,24), вторыми стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 10-го дня: результаты соревнований 16 февраля.