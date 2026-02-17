Валиева осталась единственной российской фигуристкой с действующими мировыми рекордами

Камила Валиева осталась единственной российской фигуристкой, которой принадлежат действующие мировые рекорды.
После того как на зимних Олимпийских играх-2026 японский дуэт Рику Миура и Рюити Кихара превзошел достижение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе среди спортивных пар, Валиева сохранила за собой все три высших достижения в женском одиночном катании.
Рекорды были установлены Валиевой на этапе Rostelecom Cup в ноябре 2021 года: 272,71 балла по итогам короткой и произвольной программ, 87,52 балла — по итогам короткой и 185,29 балла — по итогам произвольной программы.
31 января и 1 февраля 19-летняя Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Эти соревнования стали для фигуристки первыми после завершения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, который истек 25 декабря 2025 года. В личном зачете она не вышла в финал.