Валиева осталась единственной российской фигуристкой с действующими мировыми рекордами

31 января и 1 февраля 19-летняя Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Эти соревнования стали для фигуристки первыми после завершения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, который истек 25 декабря 2025 года. В личном зачете она не вышла в финал.