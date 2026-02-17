Леонова назвала главных соперниц Петросян на Олимпиаде-2026

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова считает фигуристок из Японии и США основными конкурентками россиянки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.
«На мой взгляд, безусловно, это Каори Сакамото, — сказала Леонова ТАСС. — Также Эмбер Гленн, только потому что она владеет ультра-си. И еще японка Ами Накаи, исполняющая тройной аксель. Но никто не знает, насколько хорошие ей будут ставить компоненты. Остальные девочки по сложности в короткой программе примерно наравне. А в произвольной конкуренция будет выше, потому что могут появиться четверные прыжки. На сегодня соперницы Аделии — это Сакамото, Гленн и Накаи с уверенными прокатами».
Петросян 17 февраля выступит с короткой программой на Играх-2026, а 19 февраля — с произвольной. Она является трехкратной чемпионкой России, а также трехкратной победительницей финала Гран-при страны.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.