Леонова назвала главных соперниц Петросян на Олимпиаде-2026

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова считает фигуристок из Японии и США основными конкурентками россиянки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова считает фигуристок из Японии и США основными конкурентками россиянки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.

«На мой взгляд, безусловно, это Каори Сакамото, — сказала Леонова ТАСС. — Также Эмбер Гленн, только потому что она владеет ультра-си. И еще японка Ами Накаи, исполняющая тройной аксель. Но никто не знает, насколько хорошие ей будут ставить компоненты. Остальные девочки по сложности в короткой программе примерно наравне. А в произвольной конкуренция будет выше, потому что могут появиться четверные прыжки. На сегодня соперницы Аделии — это Сакамото, Гленн и Накаи с уверенными прокатами».

Петросян 17 февраля выступит с короткой программой на Играх-2026, а 19 февраля — с произвольной. Она является трехкратной чемпионкой России, а также трехкратной победительницей финала Гран-при страны.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
