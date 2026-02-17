Леонова назвала главных соперниц Петросян на Олимпиаде-2026

«На мой взгляд, безусловно, это Каори Сакамото, — сказала Леонова ТАСС. — Также Эмбер Гленн, только потому что она владеет ультра-си. И еще японка Ами Накаи, исполняющая тройной аксель. Но никто не знает, насколько хорошие ей будут ставить компоненты. Остальные девочки по сложности в короткой программе примерно наравне. А в произвольной конкуренция будет выше, потому что могут появиться четверные прыжки. На сегодня соперницы Аделии — это Сакамото, Гленн и Накаи с уверенными прокатами».