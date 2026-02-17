Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник: «Приятно, что многие болельщики меня оценивают лучше, чем судьи»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что ему приятна поддержка болельщиков, которые оценили его выступление на Олимпиаде в Милане выше, чем судьи.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что ему приятна поддержка болельщиков, которые оценили его выступление на Олимпиаде в Милане выше, чем судьи.

23-летний спортсмен занял шестое место в мужском одиночном катании с результатом 271,21 балла. Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58 балла), серебряным призером — японец Юма Кагияма (280,06), бронзовым — еще один представитель Японии Сун Сато (274,90).

«Приятно, что меня поддерживают. Говорят, чтобы я не расстраивался. В общем приятно слышать, что многие болельщики меня оценивают лучше, чем судьи, это придает сил», — приводит ТАСС слова фигуриста.

Гуменник является чемпионом России 2026 года, а также двукратным победителем финалов Гран-при страны.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

«Справился на сто процентов, может собою гордиться». Друзья и семья Петра Гуменника — о шестом месте на Олимпиаде.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше