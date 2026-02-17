Гуменник: «Приятно, что многие болельщики меня оценивают лучше, чем судьи»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что ему приятна поддержка болельщиков, которые оценили его выступление на Олимпиаде в Милане выше, чем судьи.
23-летний спортсмен занял шестое место в мужском одиночном катании с результатом 271,21 балла. Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58 балла), серебряным призером — японец Юма Кагияма (280,06), бронзовым — еще один представитель Японии Сун Сато (274,90).
«Приятно, что меня поддерживают. Говорят, чтобы я не расстраивался. В общем приятно слышать, что многие болельщики меня оценивают лучше, чем судьи, это придает сил», — приводит ТАСС слова фигуриста.
Гуменник является чемпионом России 2026 года, а также двукратным победителем финалов Гран-при страны.
