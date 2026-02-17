Ричмонд
Гуменник заявил, что исполнил желание потренироваться с Малининым

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что решил не упускать возможность потренироваться с американцем Ильей Малининым на Олимпийских играх в Милане.

Источник: Getty Images

В понедельник спортсмены вместе вышли на олимпийский каток. Малинин репетировал произвольную программу и отрабатывал четверной аксель. Россиянин и американец могут принять участие в гала-концерте 21 февраля.

«Узнал вчера, что Илья Малинин выходит на тренировки, и решил не упускать такую возможность, чтобы вместе с ним потренироваться. Так что сейчас смотрю достопримечательности и тренируюсь в свое удовольствие», — приводит ТАСС слова Гуменника.

Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Играх-2026 с результатом 271,21 балла. Малинин, который лидировал после короткой программы, стал восьмым, набрав в сумме 264,49 балла.

