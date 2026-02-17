Роднина назвала грустным зрелищем турнир пар на Олимпиаде

«Во-первых, отсутствие российских пар, — продолжила собеседница агентства. — Хотя, как нас не пытались исключить, все равно там русский дух присутствовал буквально во всем — или тренеры, или спортсмены, или целая пара, или половина пары. “Там русский дух, там Русью пахнет”. Все парное катание на сегодняшний день — это, как правило, стабильные три хорошие пары из России, одна-две пары из Канады и дальше по мелочи. Может Италия, может Франция, но основной костяк соревнований всегда состоял из российских пар».