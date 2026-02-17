Роднина назвала грустным зрелищем турнир пар на Олимпиаде

МИЛАН, 17 февраля. /ТАСС/. Соревнования фигуристов в парном катании на Олимпийских играх в Италии были грустным зрелищем без россиян. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Победу в парном катании с мировым рекордом в произвольной программе одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, набравшие 231,24 балла (73,11 за короткую программу + 158,13 за произвольную). Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75). Бронзовыми призерами стали представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (219,09).
«Я фигурное катание рекордами не меряю, но прокат [японцев] был достойный, — сказала Роднина. — Мы сейчас радуемся, когда есть чистые прокаты — что в парном катании, что в одиночном. Это прокат был хороший, на уровне абсолютно. Мы не сравниваем, что там было четыре года назад или вчера, оценки выставляются по сегодняшнему дню. Но я честно скажу, очень грустное зрелище было».
«Во-первых, отсутствие российских пар, — продолжила собеседница агентства. — Хотя, как нас не пытались исключить, все равно там русский дух присутствовал буквально во всем — или тренеры, или спортсмены, или целая пара, или половина пары. “Там русский дух, там Русью пахнет”. Все парное катание на сегодняшний день — это, как правило, стабильные три хорошие пары из России, одна-две пары из Канады и дальше по мелочи. Может Италия, может Франция, но основной костяк соревнований всегда состоял из российских пар».
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.