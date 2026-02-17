Ричмонд
Первый тренер Петросян дал совет фигуристке перед выступлением на ОИ: «Больших плюсов за элементы ждать не будем»

Алексей Шемет, первый тренер Аделии Петросян, поделился ожиданиями от выступления трехкратной чемпионки России на Олимпийских играх-2026.

Источник: Sport24

Сегодня фигуристки выступят с короткой программой, начало — в 20:45 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под вторым номером в первой разминке — в 20:59.

«Олимпиада — главный старт для любого спортсмена, к которому он идет все свою жизнь. Очень рад, что Аделия попала на Олимпийские игры. Безумно волнуюсь и переживаю за нее.

Чего ждать от судейства? Думаю, больших плюсов за элементы и программу мы ожидать не будем. Как говорят в нашем спорте, Аделии надо катать так, чтобы судьи не смогли придраться ни к чему, и тогда все сложится благополучно. Я бы хотел пожелать Аделии стойкости духа и чтобы лед сегодня был не скользким», — сказал Шемет в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше