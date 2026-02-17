Первый тренер Петросян дал совет фигуристке перед выступлением на ОИ: «Больших плюсов за элементы ждать не будем»

«Олимпиада — главный старт для любого спортсмена, к которому он идет все свою жизнь. Очень рад, что Аделия попала на Олимпийские игры. Безумно волнуюсь и переживаю за нее.



Чего ждать от судейства? Думаю, больших плюсов за элементы и программу мы ожидать не будем. Как говорят в нашем спорте, Аделии надо катать так, чтобы судьи не смогли придраться ни к чему, и тогда все сложится благополучно. Я бы хотел пожелать Аделии стойкости духа и чтобы лед сегодня был не скользким», — сказал Шемет в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.